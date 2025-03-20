Söke'de Ruhsatsız Av Tüfeğiyle Yakalanan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada bir şüpheli 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde ruhsatsız silah bulundurma ve ticaretine yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Y. isimli şahsın ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, şüphelinin Söke ilçesi Sarıkemer Mahallesi'ndeki adresine baskın düzenledi. Yapılan adli aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - AYDIN