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Söke'de Ruhsatsız Av Tüfeğiyle Yakalanan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Söke'de Ruhsatsız Av Tüfeğiyle Yakalanan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi
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Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri, ruhsatsız av tüfeği bulunduran bir şüpheliyi yakaladı. Ele geçirilen iki tüfek ile ilgili olarak adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada bir şüpheli 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde ruhsatsız silah bulundurma ve ticaretine yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Y. isimli şahsın ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, şüphelinin Söke ilçesi Sarıkemer Mahallesi'ndeki adresine baskın düzenledi. Yapılan adli aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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