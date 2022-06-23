Görüntü Türkiye'den! Kadın, çırılçıplak sokakta dolaştı, çevredekiler o anları kayda aldı - Haberler

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Görüntü Türkiye'den! Kadın, çırılçıplak sokakta dolaştı, çevredekiler o anları kayda aldı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmit'te bir kadın çıplak sokakta beklerken o anları cep telefonuyla görüntülendi. Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen kadın daha sonra sokaktan uzaklaştı.

İzmit Hacı Hızır Mahallesi'nde meydana gelen olayda sokak üzerinde çıplak şekilde bekleyen bir kadın olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. Kadının beklediği anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

BİR SÜRE HAREKETSİZ BEKLEDİ

Bazı vatandaşlar çıplak kadının yanından geçip giderken, kadın bir süre sokağın ortasında hareketsiz bekledi. Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen kadın daha sonra sokaktan uzaklaştı.

Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - 3. Sayfa

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