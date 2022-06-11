Sokak köpeklerini besledikleri için öldürmüş - Haberler

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen ve aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği cinayetle ilgili yeni detay ortaya çıktı. Aile yakınlarının açıklamalarına göre yaşanan olayın sebebinin, sokak köpeklerinin beslenmesi olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında 7171/1 sokakta Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali İhsan K. (62), sokak köpeklerini beslediği gerekçesiyle Yahya Köşek (61) ile tartıştı. Köşek'in sert cevap vermesi üzerine ikilinin arasında kavga çıktı. Bu kavganın ardından dün Ali İhsan K.'ye ait evin önünde tekrar karşılaşan ikili arasında bir tartışma daha yaşandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, tabancasına davranan Ali İhsan K., Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızı Funda Güçlü'ye tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan 3 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, doktorların müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti. 3 kişinin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilirken, polis olayın ardından Ali İhsan K.'yi suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı.

O anlar kamerada

Olay anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, Ali İhsan K.'nin elinde tabancayla 3 kişiyi vurduğu ve ailenin diğer üyelerinin ona engel olmak istediği anlar yer aldı.

Sokak hayvanları yüzünden önceden de tartışma yaşamışlar

Öte yandan cinayetle ilgili yeni bir gelişme daha ortaya çıktı. Aile yakınlarından alınan bilgiye göre cinayet sebebi olan köpeklerin sahipli köpek değil, sokak köpekleri olduğu söylendi. Yahya Köşek ve ailesinin sokak köpeklerine yemek verdiği, Ali İhsan K'nin de bu duruma sürekli tepki gösterdiği öne sürüldü. Aynı köylü oldukları öğrenilen iki ailenin, daha önce de birkaç kez aynı sebepten ötürü tartışma yaşadıkları ve evlerinin arasına branda çektikleri de aktarıldı.

Cenazeler bugün defnedilecek

Öte yandan Yahya Köşek, Meryem Köşek ve Funda Güçlü'nün cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleşen otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Köşek çifti ve kızlarının bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa