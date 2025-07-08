Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya Suikast Girişimi Yargılanmaya Başlandı

Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya bir yıldan uzun bir süre önce suikast girişiminde bulunan Juraj Cintula isimli saldırgan, bugün terörizm suçlamalarıyla yargılanmaya başlandı.

Slovakya'nın orta kesimindeki Handlova kasabasındaki bir hükümet toplantısının ardından vatandaşları selamladığı sırada Başbakan Robert Fico'ya ateş ederek suikast girişiminde bulunan Juraj Cintula isimli saldırgan, 15 Mayıs 2024'te yaşanan olaydan bir yılı aşkın süre sonra bugün ilk duruşması için hakim karşısına çıktı. Banska Bystrica şehrindeki Özel Ceza Mahkemesi'ne getirildiği sırada "Yaşasın özgürlük" ve "Yaşasın özgürlük kültürü" sloganları atan 72 yaşındaki saldırgan, kendisine Başbakan'ı niçin vurduğu sorulduğunda, "Çünkü, kültürü boğuyordu" yanıtını verdi. Cintula, mahkeme salonunda da "Yaşasın demokrasi" sloganı attı.

Silahlı saldırıda ağır yaralanan ve uzun bir tedavi süreci atlatan Başbakan Fico, duruşmaya katılmadı. Medyaya daha önce yaptığı açıklamada mahkemeye gelmeyeceğini duyuran Fico, duruşmada avukatı tarafından temsil edildi.

Sanık, maksimum 12 yıl hapis cezası karşılığında anlaşmaya çalıştı

Savcı Katarina Habcakova, duruşma sırasında saldırgan Juraj C'nin başlangıçta dava sürecinden kaçınmak için bir anlaşma yapmaya çalıştığını ve bunun için alacağı hapis cezasının 12 yılı aşmamasını şart koştuğunu açıkladı. Habcakova, "Böyle bir anlaşma yasal olarak mümkün değil çünkü sanık, koruma altındaki bir kamu görevlisine yönelik terör eylemi gibi son derece ağır bir suçla itham ediliyor. Ceza kanunu, bu tür suçlar için ömür boyu hapis cezası öngörüyor. İndirime tabi en düşük ceza dahi 20 yıl" dedi. Savcı, Juraj Cintula'nın başlangıçta kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu fakat geçtiğimiz yıl temmuz ayında yeni ulaşılan deliller ışığında suç vasfının ağırlaştırılmış terör saldırısı olarak değiştirildiğini söyledi.

Sanığın avukatı, terör suçlamasını reddetti

Sanığın avukatı Namir Alyasry ise müvekkilinin silahlı saldırı suçlamasını kabul ettiğini ve davanın açılmasını haklı bulduğunu, ancak her kamu görevlisine yönelik saldırının terör suçu olarak değerlendirilemeyeceğini savundu ve terör suçlamasını reddetti. Alyasry, müvekkilinin Başbakan Fico'ya duyduğu kişisel öfke saikiyle hareket ettiğini ve Fico'yu öldürmemek için kasten bacaklarına doğru ateş ettiğini belirtti. Juraj'ın amacının başbakanı görevine devam edemeyecek şekilde yaralamak olduğu ileri sürüldü.

Sanık Juraj Cintula, ilk duruşmada ifade vermeyi reddetti. Avukatı ise daha önceki işlemler sırasında tüm bilgilerin zaten paylaşılmış olduğunu söyledi.

Başbakan Fico, saldırganı affetti

Duruşmada Başbakan Robert Fico'nun avukatı David Lindtner ise saldırının yalnızca bir şahsa değil, başbakanın temsil ettiği anayasal düzene karşı yapılmış bir saldırı olduğunu ve bu nedenle terör suçlamasının yerinde olduğunu savundu. Başbakan Fico'nun saldırganı affettiğini de sözlerine ekleyen Lindtner, saldırganın medyadaki karalama kampanyaları, propaganda ve muhalefet partileri tarafından yayılan yanlış bilgilerin kurbanı olduğunu söyledi.

Başbakan Fico, 15 Mayıs 2024'te başkent Bratislava'nın yaklaşık 180 km kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında, bir kültür merkezinin önünde halkla selamlaştığı sırada silahlı saldırıya uğramış ve ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. İsmi Juraj Cintula olarak açıklanan saldırgan olay yerinde gözaltına alınmış ve cinayete teşebbüsle suçlanmıştı. Cintula, ifadesinde hükümetin politikalarını beğenmediğini söylemişti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile birlikte Avrupa Birliği'nde Brüksel'in politikalarına meydan okuyan siyasi çizgisiyle öne çıkan Slovakya Başbakanı Fico, Ukrayna'ya askeri yardıma karşı çıkıyor. Rusya ile diyaloğu savunan Fico, 9 Mayıs'ta Moskova'daki Zafer Günü törenlerine de katılan az sayıdaki Avrupalı lider arasında yer aldı. - BRATİSLAVA