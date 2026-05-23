Siverek'te misket büyüklüğünde dolu yağdı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sağanak sonrası misket büyüklüğünde dolu yağdı. Kırsal mahallelerde etkili olan dolu, tarım arazilerini beyaza bürüdü ve olgunlaşmış ekinlere zarar verdi. Meteoroloji, bölgede yağışlı havanın sürebileceği uyarısında bulundu.
Özellikle ilçenin kırsal mahallelerinde etkili olan dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kısa sürede etkisini artıran dolu nedeniyle tarım arazileri beyaza bürünürken, bazı bölgelerde olgunlaşmış ekinlerin zarar gördüğü öğrenildi.
Meteoroloji yetkilileri ise bölgede yağışlı havanın yer yer etkisini sürdürebileceği konusunda vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı