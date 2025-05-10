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Sivas'ta Sürücü Yolda Ayıyı Kovaladı

Sivas'ta Sürücü Yolda Ayıyı Kovaladı
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Sivas'ta Aydın Şimşek isimli bir sürücü, yol ortasında oturan bir ayıyı görünce onu kovalamaya başladı. Ayının sayısının son zamanlarda arttığı belirtilirken, vatandaşların gece yola çıkmamaları konusunda uyarılar yapıldı.

Sivas'ta bir sürücü yolda karşılaştığı ayıyı aracıyla kovaladı.

Olay, dün gece saatlerinde Gemerek ilçesine bağlı Bulhasan-Keklicek köyü yolu üzerinde meydana geldi. Kayseri istikametine doğru ilerleyen Aydın Şimşek isimli vatandaş, yol ortasında oturan bir ayıyla karşılaştı. Telefonunu çıkarıp kayıt almak isteyen Şimşek, ayının koşmaya başlamasıyla onu bir süre kovaladı. Ayı bir süre sonra yoldan çıkarak izini kaybettirdi.

"Son zamanlarda bu bölgede ayı sayısı çoğaldı"

Yaşadığı tedirginliği anlatan Aydın Şimşek, "Gece saatlerinde Kayseri istikametine doğru gidiyordum. Bulhasan-Keklicek köyü arasında yol ortasında oturan bir ayı gördüm. Telefonu çıkarıp kayda başlamaya varmadan ayı hareket etmeye başlayıp koşmaya başladı. 200 metre kadar araba ile ayıyı takip ettim. Takip ederken ayı yoldan saptı. İnsan arabanın içinde dahi gördüğünde tedirgin oluyor. Vatandaşların gece saatlerinde yola çıkmamasını tavsiye ediyorum. Son zamanlarda bu bölgede ayı sayısı da çoğaldı. Her an her yerden çıkabiliyor" şeklinde konuştu.

Bölgede son dönemlerde ayıların sık görülmesi, vatandaşlarda endişeye yol açıyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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