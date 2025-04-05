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Sivas'ta İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

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Sivas-Kayseri karayolu Pınarbaşı kavşağında meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

SİVAS - Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Kayseri karayolu Pınarbaşı kavşağında meydana geldi. F.B. idaresindeki 33 AS 133 plakalı Toyota marka otomobil ile S.Ç. idaresindeki 10 ACD 66 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile Z.B. ve A.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BARDAK - 3.Sayfa
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