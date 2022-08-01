Sivas haber... Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 4'ü çocuk 13 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas haber... Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 4'ü çocuk 13 yaralı

Sivas haber... Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 4'ü çocuk 13 yaralı

Sivas haberler... Sivas'ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 13 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Sivas'ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas Sıcak Çermik mevkiinde meydana geldi. H.K. yönetimindeki 60 DR 977 plakalı Toyota marka otomobil, A.E.Ü. idaresindeki 48 AFM 889 plakalı Toyota marka otomobile arkadan çarptı. Kazada araçlarda bulunan 4'ü çocuk 13 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sivas 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title