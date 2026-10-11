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Sivas Gemerek'te ayı saldırısına uğrayan 49 yaşındaki şahsın bacağına 17 dikiş atıldı

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Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Çepni kasabasında evine giderken ayı saldırısına uğrayan 49 yaşındaki şahıs, baş, yüz ve sağ bacağından yaralandı. Sağ bacağındaki derin ve büyük yaraya 17 dikiş atılan şahıs, Gemerek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Çepni kasabasında ayı saldırısına uğrayan şahıs, baş, yüz ve sağ bacağından yaralandı. Yaralının sağ bacağına 17 dikiş atıldı.

Olay, Çepni kasabası Koru mevkisinde saat 16.00 ile 17.00 arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evine gitmekte olan 49 yaşındaki Nuri Eker ayının saldırısına uğradı. Saldırının ardından yardım isteyen Eker, ağabeyine ulaştı. Ağabeyi tarafından Gemerek Devlet Hastanesi'ne götürülen Eker tedavi altına alındı. Eker'in baş ve yüz bölgesi ile sağ bacağından yaralandığı öğrenildi. Sağ bacağındaki yaranın derin ve büyük olması nedeniyle 17 dikiş atıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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