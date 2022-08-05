Şişli'de yol verme kazası: Kamyonet devrildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şişli'de yol verme kazası: Kamyonet devrildi

Şişli'de yol verme kazası: Kamyonet devrildi

Şişli'de karşı yönden gelen araca yol vermek isteyen şoförün kullandığı kamyonet yol kenarına devrildi.

 - Güncelleme:

Şişli'de karşı yönden gelen araca yol vermek isteyen şoförün kullandığı kamyonet yol kenarına devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonet çekiciyle kaldırıldı.

Kaza, saat 12.50'de Şişli Sakız Ağacı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal G. yönetimindeki 34 EMF 180 plakalı, karton yüklü kamyonet yokuş aşağıya seyir halindeyken karşı yönden gelen aracı görüp yol vermek istedi. O esnada Cemal G., direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kamyonet yolun hemen yanındaki korkuluklara devrildi. Cemal G. ve kamyonetteki diğer iki kişi, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Yola devrilen kamyonetten çıkan 3 kişi de şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

"Yol verdim, bekledi ben de devrildim"

Kazanın şokunu üzerinden atamadığı görülen kamyonet sürücüsü Cemal G., "Arabaya yol verdim. Araba orada bekledi. Ben de yokuştan aşağı devrildim" dedi. Kaza sonucu maddi hasar oluşan kamyonet, çekiciyle devrildiği yerden kaldırıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şişli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title