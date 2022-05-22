İş yerinden 2,5 milyon değerinde ekran kartı çalan hırsızlar kamerada - Haberler

İş yerinden 2,5 milyon değerinde ekran kartı çalan hırsızlar kamerada

Ekran kartı hırsızları yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Şişli'de bir iş yerinden 2 milyon 500 TL değerinde ekran kartı çalan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızların iş yerinin bulunduğu binaya girme ve çaldıklarını taşıma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 9 Ocakta Şişli İnönü Mahallesi Nispet Sokak bulunan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde M. S. isimli şahsın iş yerinde gelen şahıslar 2 milyon 500 TL değerinde ekran kartı çaldı. İhbar üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların sonucunda, Şüpheli Oktay K., Barış Ö., Metin T. 17 Mayıs günü Kadıköy ve Ataşehir'de yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan işlemlerinde, Oktay K'nin 5 adet suç kaydı, Metin T. 1979 3 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şahısların iş yerinin bulunduğu binaya girme ve çaldıklarını taşıma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.