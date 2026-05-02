Şişli'de gelini ile kaynana arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı

İstanbul Şişli'de, gelini ile kayınvalide arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı.

Gelin Burçin Şahin ile kayınvalide Menekşe Karabacak arasında çıkan tartışma sonucunda kayınvalide, gelinine silahla art arda ateş etti. Şahin, hayatını kaybederken, kayınvalidenin polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Feriköy Kurtuluş Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, gelini Burçin Şahin (25) ile birlikte yaşayan kaynana Menekşe Karabacak (58) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Karabacak, gelinine birkaç kez art arda silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Burçin Şahin, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kayınvalide Menekşe Karabacak'ın ise olay yerinde bulunan polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye Belediyeler Birliği'nde olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim

TBB'de olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim
Haberler.com
500

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
1 yıl boyunca spor yapan adamın son hali şaşırttı

1 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Küçük İbo'nun son hali olay oldu! Estetik iddiaları alevlendi

Estetik mi yaptırdı? İşte Küçük İbo'nun son hali
Bu sezon Fenerbahçe'yi ligde yenen ilk takım yarın kazanamazsa küme düşecek

Fenerbahçe'yi ligde yenen takım yarın kazanamazsa küme düşüyor
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
İran savaşı havacılığı vurdu! ABD'li şirket iflas etti

İran savaşının ilk kurbanı! Havayolu şirketi iflas etti
'Garibanlığın gözü kör olsun' dedirten görüntü

"Garibanlığın gözü kör olsun" dedirten görüntü!