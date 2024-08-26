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Şırnak'ta yapılan operasyonlarda 3 kişi tutuklandı

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Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda kaçakçılık ve asayiş suçlarından işlem yapılan 41 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara, puro, elektronik sigara ve diğer kaçak malzemeler ele geçirildi.

Şırnak'ta yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında hakkında işlem yapılan 41 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda kolluk kuvvetlerince hafta boyunca yapılan operasyonlarda, 7 bin 970 paket sigara, 679 adet puro, 299 adet elektronik sigara 10,4 kilo çay, 1,35 kilo tütün, 980 adet emtia, 35 adet elektronik sigara tütünü, 122,29 gram metamfetamin maddesi, 11,31 gram esrar, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda 41 kişi yakalanarak haklarında adli işlem yapılırken, 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Habur Sınır Kapısı Operasyon 3-sayfa Tutuklama Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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