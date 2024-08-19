Şırnak'ta yapılan operasyonlarda 21 kişi hakkında adli işlem yapıldı
Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda sahte para, uyuşturucu ve bong ele geçirildi. Operasyonlarda 21 kişi yakalandı ve adli işlem yapıldı.
Şırnak'ta yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 21 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda kolluk kuvvetlerince hafta boyunca yapılan operasyonlarda, 1 adet sahte 100 Dolar, 1,25 gram metamfetamin maddesi, 1,68 gram esrar, 3 adet bong ele geçirildi.
Operasyonlarda 21 kişi yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı. - ŞIRNAK