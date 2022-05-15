Çöplükte yakılmış kadın cesedi bulundu! 2 kaynı da gözaltında - Haberler

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Çöplükte yakılmış kadın cesedi bulundu! 2 kaynı da gözaltında

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çöplükte yakılmış kadın cesedi bulundu! 2 kaynı da gözaltında

Şırnak'ın Silopi ilçesinde çöp toplama alanında bıçaklandıktan sonra yakılmış kadın cesedi bulundu. 5 çocuk annesi kadının ölümüne ilişkin 2'si kayını olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı.

Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesi sınırları içinde bulunan şehir çöplüğünün toplanma yerinde bir kadını cesedi bulundu. Bölgeden geçen vatandaşlar, çöplükte hareketsiz insanı görünce 112'yi aradı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÖNCE BIÇAKLANMIŞ SONRA YAKILMIŞ

Ekipler, yaptığı kontrollerde kadının önce bıçaklanıp daha sonra yakıldığını belirledi. Alınan bilgilere göre, kimlik tespiti yapılan kadının 2'si engelli 5 çocuk annesi 40 yaşlarında Van doğumlu Sakine Külter olduğu belirlendi. Külter'in cesedi evinden 10 kilometre uzaklıkta çöplükte bulunurken, DNA ve otopsi işlemleri için Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

KAYINLARI GÖZALTINDA

Öte yandan, iddialara göre, maktulün parasının alındığı ve daha sonra kişi veya kişiler tarafından öldürüldüğü değerlendirilirken, olaya ilişkin 2'si kayını olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Başverimli, Jandarma, Şırnak, 112, 3. Sayfa, Haberler

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