Şırnak'ta narkotik, kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 5 tutuklama
Şırnak'ta düzenlenen narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 69 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı. Operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi.
Şırnak'ta kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında hakkında işlem yapılan 69 kişiden 5'i tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince istihbari çalışmalar sonucunda 9-15 Mart tarihlerinde kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 78 adet ecstasy, 41 gram eroin maddesi, 10 gram metamfetamin maddesi, 6 gram skunk maddesi, 5 adet bong aparatı 186 bin adet kaçak sigara, 13 bin 600 adet elektronik sigara tütünü, 122 adet elektronik sigara, 3 kilogram tütün, 1 adet sahte ehliyet, 155 adet emtia, 26 adet tabanca şarjörü, 5 adet silah gövdesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olduğu öğrenilirken, operasyonlarda 69 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğerleri hakkında yasal işlem yapıldı. - ŞIRNAK