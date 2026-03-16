Haberler

Şırnak'ta narkotik, kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 5 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta düzenlenen narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 69 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı. Operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince istihbari çalışmalar sonucunda 9-15 Mart tarihlerinde kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 78 adet ecstasy, 41 gram eroin maddesi, 10 gram metamfetamin maddesi, 6 gram skunk maddesi, 5 adet bong aparatı 186 bin adet kaçak sigara, 13 bin 600 adet elektronik sigara tütünü, 122 adet elektronik sigara, 3 kilogram tütün, 1 adet sahte ehliyet, 155 adet emtia, 26 adet tabanca şarjörü, 5 adet silah gövdesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olduğu öğrenilirken, operasyonlarda 69 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğerleri hakkında yasal işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

