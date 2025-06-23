Lokantadaki vahşet kamerada! Gülizar Yıldız'ın öldürülme anı ortaya çıktı

Lokantadaki vahşet kamerada! Gülizar Yıldız'ın öldürülme anı ortaya çıktı
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Lokantadaki vahşet kamerada! Gülizar Yıldız'ın öldürülme anı ortaya çıktı
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Şırnak'ta, 29 yaşındaki Gülizar Yıldız çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şahıs tutuklanırken, cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir anda bıçaklanan Yıldız'ın çığlıkları duyuluyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir lokantada çalışan Gülizar Yıldız, iş arkadaşı Remzi Kayaalp tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde İpekyolu üzerinde faaliyet gösteren bir lokantada meydana geldi. Aynı iş yerinde çalışan Remzi Kayaalp ile Gülizar Yıldız (29) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucunda Remzi Kayaalp, eline geçirdiği bıçakla Yıldız'a saldırdı. Ağır yaralanan genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yıldız, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kayaalp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayaalp'in ifadesinde Gülizar Yıldız'ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Lokantadaki vahşet kamerada! Gülizar Yıldız'ın öldürülme anı ortaya çıktı

LOKANTAYA TAŞLI SALDIRI

Öte yandan; sabah saatlerinde bir grup, iş yerine taşlarla saldırdı. Saldırıda lokantanın camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, bölgede güvenlik önlemler aldı.

Lokantadaki vahşet kamerada! Gülizar Yıldız'ın öldürülme anı ortaya çıktı

Lokantadaki vahşet kamerada! Gülizar Yıldız'ın öldürülme anı ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UÇAR - 3.Sayfa
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