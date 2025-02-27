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Öz evladını iple boğup cesedini poşetle atmış

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde, yeni doğmuş kız bebeği iple boğarak öldürüp, cesedini poşete koyarak araziye atan kişinin annesi olduğu belirlendi. Cani anne ile ona yardım eden kişi yakalanıp tutuklandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde arazide bulunan bebek cesedine ilişkin gözaltına alınan anne ve anneye yardım ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Bu nasıl anne! Öz evladını iple boğup cesedini poşetle atmış

POŞETİN İÇERİSİNDE YENİ DOĞMUŞ KIZ CESEDİ BULUNDU

Olay, 21 Şubat'ta Silopi ilçesi Esenli köyü kırsalında meydana geldi. İddiaya göre, çevredekilerin geçerken fark ettiği bir poşetin içerisinde, yeni doğmuş kız çocuğu cesedi bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bebeğin cesedi, otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

Bu nasıl anne! Öz evladını iple boğup cesedini poşetle atmış

İPLE BOĞUP CESEDİNİ POŞETLE ARAZİYE ATMIŞ

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, bebeğin annesi olduğu tespit edilen A.S., yakalanarak gözaltına alındı. A.S. emniyetteki ifadesinde, uyuşturucu etkisindeyken evlerine ait bahçedeki lavaboda gayrı meşru olarak gebe kaldığı bebeğini doğurduğunu, bebeği önce ağzını kapatıp daha sonra iple boğarak öldürdüğünü, Ö.O. ve H.T. isimli şüphelilerin de yardımıyla cesedi çöp poşetine koyarak araziye attığını itiraf etti. A.S.'nin itirafının ardından Ö.O. da yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne A.S., 'Kasten öldürme' suçundan, Ö.O. ise 'Suç delillerini yok etme' suçundan tutuklandı. H.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

Öz evladını iple boğup cesedini poşetle atmış
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / AHMET UÇAR - 3.Sayfa
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