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Sinop'ta Trafik Kazasında İki Çocuk Yaralandı

Sinop'ta Trafik Kazasında İki Çocuk Yaralandı
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Sinop'un Korucuk mevkisinde panelvan minibüs ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 10 ve 9 yaşındaki iki çocuk yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop'ta panelvan minibüs ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Kaza, Korucuk mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. hakimiyetindeki 34 KC 069 plakalı otomobil ile B.G'nin kullandığı 57 AT 839 plakalı panelvan araç çarpıştı. Kazada 34 KC 069 plakalı otomobilde bulunan A.Y.K (10) ve S.Ş.T (9) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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