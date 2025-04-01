Sinop'ta otomobil su kanalına düştü: 4 yaralı
Sinop'ta Korucuk Mahallesi Babacan Yolu'nda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bir otomobil su kanalına düştü. Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sinop'ta otomobilin su kanalına düşmesine sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Korucuk Mahallesi Babacan Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bünyamin Açıkgöz idaresindeki 34 JJ 423 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına uçtu. Otomobil içinde bulunan sürücü ve 3 yolcu yaralanırken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya karışan otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP