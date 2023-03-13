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Sinop'ta kaçak kazı operasyonunda 1 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Sinop'ta kaçak kazı operasyonunda 1 gözaltı

Sinop'un Boyabat ilçesinde kaçak kazı yapan 1 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde kaçak kazı yapan 1 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün jandarma ekiplerince Boyabat ilçesinde tarihi eser aramak için kaçak kazı yaptığı öğrenilen bir kişiye suçüstü yapıldı. Kazılarda elde ettiği 1 bakır ibrik, 1 cam vazo ile Helenistik döneme ait 17 sikke ile kazıda kullanılan detektör ve aletler ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Boyabat Sinop 3. Sayfa Haberler

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