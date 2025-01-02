Sinop'ta İki Katlı Binada Yangın Çıktı

Sinop'ta iki katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, 14.30 sıralarında Korucuk Mahallesi Tırkışlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına alarak çevredeki diğer alanlara sıçramasını önledi. Yangında binada maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP