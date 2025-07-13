Sinop'ta Deniz Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'dan tatil için Sinop'a gelen iki genç denizde serinlerken kayboldu. 20 yaşındaki Polat Can Uçar boğularak hayatını kaybederken, 18 yaşındaki arkadaşı yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Kastamonu'dan tatil için geldikleri Sinop'ta serinlemek için denize giren iki gençten biri boğularak hayatını kaybederken, diğeri yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Akliman mevkisinde serinlemek için denize giren Polat Can Uçar (20) ve S.K.. (18) adlı iki genç bir süre sonra suyun içinde gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 18 yaşındaki genç ekiplerce denizden çıkarılarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polat Can Uçar ise yaklaşık 1 saat süren arama çalışmasının ardından buulnarak hastaneye kaldırıldı. Polat Can Uçar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, S.K'nin Samsun'a sevk edildiği öğrenildi.

Polat Can Uçar ve S.K'nin Kastamonu'nun Tosya ilçesinden tatil için Sinop'a geldikleri öğrenildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Müftü, kaymakam derken vali olacaktı! Yakayı son anda ele verdi

Vali olacaktı, yakayı ele verdi! Kendisi için tören bile düzenlemiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Ersoy duyurdu! Antalya'da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı

Akın akın geliyorlar! Son 5 yılın temmuz rekoru kırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.