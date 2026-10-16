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Sinop Kefevi'de kombinin kablosu eridi, evdeki yangın kısa sürede söndürüldü

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Sinop Kefevi'de kombinin kablosu eridi, evdeki yangın kısa sürede söndürüldü
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Sinop Kefevi Mahallesi Tarakçı Sokak'taki bir evde saat 15.30 sıralarında kombinin elektrik bağlantısındaki kablonun erimesiyle yangın çıktı. Koltuğa yayılan ve perdeye sıçrayan yangın, itfaiyenin pencereden müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Sinop'ta bir evde kombinin elektrik bağlantısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Kefevi Mahallesi Tarakçı Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kombinin elektrik bağlantısındaki kablonun erimesi sonucu yangın çıktı. Koltuğun tutuşmasıyla yangın perdeye de sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binaya merdiven dayayarak pencereden eve giren itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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