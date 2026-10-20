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Sinop Erfelek'te 70 yaşındaki kişi, 60 yaşındaki arkadaşını öldürüp intihar etti

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Sinop Erfelek'te 70 yaşındaki kişi, 60 yaşındaki arkadaşını öldürüp intihar etti Haber Videosunu İzle
Sinop Erfelek'te 70 yaşındaki kişi, 60 yaşındaki arkadaşını öldürüp intihar etti
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İddiaya göre Sinop'un Erfelek ilçesinde 70 yaşındaki bir kişi, tartıştığı 60 yaşındaki arkadaşını silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde meydana gelen olayda, 70 yaşındaki bir kişi, tartıştığı 60 yaşındaki arkadaşını silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, Erfelek ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Cemal Aydın (70) ile arkadaşı Sabri Karasu (60) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cemal Aydın, silahla Sabri Karasu'yu vurdu. Aydın, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Aydın ve Karasu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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