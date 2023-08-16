2 kayınbiraderini tabancayla öldüren enişte, emniyette susma hakkını kullanarak ifade vermedi
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Ankara'da dün akşam çıkan tartışmada 2 kayınbiraderini tabancayla vurarak öldüren Kamil Karabal, emniyette susma hakkını kullanarak ifade vermedi ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ankara'nın Sincan ilçesinde dün akşam kayınbiraderleri Nuh Bozbuğa (43) ve Ali Bozbuğa'yı (38) öldüren Kamil Karabal (52), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Karabal'ın emniyette susma hakkını kullanarak ifade vermediği öğrenildi.
Kamil Karabal, dün akşam Törekent Mahallesi Seyirtepe Küme Evleri mevkiinde kayınbiraderleri Nuh ve Ali Bozbağa ile bir araya geldi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavgada Kamil Karabal, üzerindeki tabanca ile 2 kardeşe ateş etti. Bozbuğa kardeşler, olay yerinde hayatını kaybederken, Karabal, polis merkezine giderek teslim oldu.
Gözaltına alınan Kamil Karabal, emniyette susma hakkını kullanarak ifade vermedi ve buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nuh ve Ali Bozbuğa'nın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Kırıkkale'nin Delice ilçesinde toprağa verildi.