Üye Girişi
Haberler
İstanbul Çamlıca'da yangın! Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor

İstanbul'da yangın! Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor
Yangın felaketinde hayatını kaybedenlere veda! Erdoğan 'Dostum' dediği ismi yalnız bırakmadı

"Dostum" dediği ismi en acı gününde yalnız bırakmadı
Kartalkaya'daki 5 otelden yalnızca Grand Kartal'ın yangın merdivenleri içerdeymiş

Bölgedeki tek örnek! Grand Kartal'da 76 kişiyi ölüme götüren fark
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gültekin ailesinin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözyaşları!

Ayşe Ateş: Sinan Ateş suikastı soruşturmasında tüm sanıklara takipsizlik kararı verildi

Ayşe Ateş: Sinan Ateş suikastı soruşturmasında tüm sanıklara takipsizlik kararı verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayşe Ateş, Sinan Ateş suikastı soruşturmasında tüm sanıklar hakkında takipsizlik kararı verildiğini duyurdu. Ateş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek karara, "Bana tahsis ettiğiniz iki yakın silahlı korumanın artık bir anlamı kalmamıştır. Sinan Ateş'i katlettirenler bu saatten sonra aldıkları bu cesaretle Ayşe Ateş'e ve iki kız çocuğuna neler yapmazlar." sözleriyle tepki gösterdi.

Ankara'da öldürülen Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastına ilişkin açılan ikinci soruşturmada tüm sanıklara takipsizlik kararı verildi. Eşi Ayşe Ateş sosyal medya hesabından duyurduğu karara tepki gösterdi.

"BANA VE KIZLARIMA ÖLÜM TEHDİDİ ALTINDA YAŞAMAK LAYIK GÖRÜLDÜ"

Ayşe Ateş paylaşımında, "Az önce elime ulaşan yargı kararına göre iddianame hazırlanmasını beklediğimiz ikinci soruşturma dosyasındaki bütün sanıklar hakkında takipsizlik kararı verildi. Bu kararla birlikte Sinan Ateş'in neden katledildiği, katledilmesi talimatını kimlerin verdiği gibi sorular cevapsız kaldı. Elleri kanlı azmettiricilere normal hayatları hediye edilirken bana ve iki kızıma bir ömür boyu ölüm tehdidi altında yaşamak layık görüldü." dedi.

"BİR ORDUYU YANIMIZA VERSENİZ ONLARI DURDURAMAZSINIZ"

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Ayşe Ateş, "Sayın Cumhurbaşkanı'm bana tahsis ettiğiniz iki yakın silahlı korumanın artık bir anlamı kalmamıştır. Sinan Ateş'i makamınızın bir kilometre ötesinde katlettirenler bu saatten sonra aldıkları bu cesaretle Ayşe Ateş'e ve iki kız çocuğuna neler yapmazlar. Değil iki koruma, bir orduyu yanımıza verseniz onları durduramazsınız. Ben ve kızlarım önce yüce Allah'a, sonra aziz milletimizin vicdanına, şefkatine ve iyiliğine sığınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
img

Korkulu rüyası artık Fenerbahçe'de
img

"Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna yanıtı şaşırttı
img

O çarşaflarla kaç canın kurtulduğunu ağlayarak anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangında kızı ve torununu kaybeden anne: Kızım kömürleşmiş, küçücük kalmış

Yangında çifte acı yaşayan anne: Kızım kömürleşmiş, küçücük kalmış
Tutuklanan Ümit Özdağ'ın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı

Mahkemede verdiği ifadede ses getirecek "suikast" detayı
Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti
Berfu Yenenler'in acı kaybı: Aklımı kaçırmak üzereyim

Berfu Yenenler'in yangındaki acı kaybı
Yangına 12. katta yakalanan Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?
Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL talep eden bile var

Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL isteyen bile var

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.