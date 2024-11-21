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Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı

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Ankara'da suikasta kurban giden eski Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e yönelik saldırıyı azmettiren ve elektronik kelepçeli olduğu halde iki cinayet işleyip kaçan Servet Bozkurt yakalandı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e yönelik saldırının azmettiricisi olan ve ev hapsinde olduğu halde Ankara'da iki cinayet işleyip kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı.

Söz konusu gelişmeyi Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) duyurdu. Emniyet, Bozkurt'un, İstanbul'da bir otelde yakalandığını açıkladı. Ayrıca Bozkurt'un İstanbul'a doğru seyir halinde olduğu bilgisinin alınması üzerine, Beylikdüzü ilçesinde durdurulan araç içerisinde bulunan İ.E.A. isimli şüphelinin de gözaltına alındığı bildirildi.

"BEYLİKDÜZÜ'NDE BİR OTELDE YAKALANDI"

Emniyet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, S.B. isimli şüpheli şahsın H.Ş. ve eşi E.B'yi öldürmesinin ardından araçla İstanbul'a doğru seyir halinde olduğu bilgisinin alınması üzerine, şüpheli araç İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde durdurulmuştur. Durdurulan araç içerisinde bulunan İ.E.A. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Devam eden çalışmalar kapsamında, cinayet şüphelisi olan S.B. isimli şahıs Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir otelde ekiplerimizce yakalanmıştır. Şüpheliler, gerekli işlemlerin yapılması için adli mercilere sevk edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sinan Ateş'in ablasına yönelik saldırıyı azmettirmişti! Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı

NE OLMUŞTU?

Öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e yönelik saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt, elektronik kelepçeli olduğu halde Ankara'da boşanma aşamasında olduğu eşini ve sevgilisi olduğunu düşündüğü erkeği öldürüp kaçtı.

Ev hapsinde bulunan Bozkurt'un elektronik kelepçeyi kırarak cinayetleri işlediği öğrenildi.

Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıBüşra :

Bunlar ev hapsinden ne anlar yahu. Bunları darağacında sallandıracaksın.

Yorum Beğen70
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Haber YorumlarıAgit Can:

on kapidan girer arkakapidan cikar ???

Yorum Beğen55
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Haber YorumlarıAdem Uzunoglu:

alayını çıkardınız içerden sorumlusu tek kişi oda bahçeli bey kuyruklu mafya

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıJon snow:

Bahçeli yüzünden bütün aşağılık pislikler çıktı yerine siyasetçiler girdi malesef .sonuç mu sonuç ortada işte .

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıFurkan Kutlay:

Türkiye’de adalet anlayışı böyle ve adalet yok hak yok hukuk yok ama zengine var

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıKenan Aslan:

Siyasi olmadıktan sonra ne kadar adam bogazlarsan bogazla sıkıntı yok disardasin.Yeterki düsunmeee

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıKonuralp:

Bu dünyada herkes hak ettiğini bulur...

Yorum Beğen4
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