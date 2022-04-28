Simav'da gıda denetimleri devam ediyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde İlçe Tarım Müdürlüğünce gıda denetimlerinin devam ettiği bildirildi.

Gıda denetimlerinin Bakanlığın teknik personelleri ve gıda kontrolörü personel tarafından yapıldığını ifade eden Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, " 5996 Sayılı Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde yıl boyunca gıda denetimleri devam ettirilmektedir. Gıda tüketiminin arttığı ve gıdaların daha da önem kazandığı Ramazan ayında denetimlerimiz daha da sıkı olarak yapılmaktadır. İlçemizde mevcut yaklaşık 700 gıda işletmemiz mevcuttur. Ramazan ayının devam ettiği ve bayrama da yaklaştığımız şu günlerde pide ve ekmek üretimi yapan işletmeler, toplu iftar veren ve toplu tüketim yeri olarak bilinen lokanta ve restoranlar ve bayram dolayısıyla tatlı yapacak olan pastane ve tatlı üretim yerleri gibi işletmeler de titizlikle denetlenmektedir. 5996 sayılı Kanun, buna bağlı olarak yayımlanan yönetmelikler ve talimatlardan oluşan ilgili mevzuat çerçevesinde denetlenen gıda işletmelerinde, çalışanların hijyen koşullarına uygun faaliyet göstermesi, işyeri temizliği ve hijyeni, kullanılan gıda hammaddelerinin mevzuata uygun ve hijyenik malzemeler olması gibi pek çok konuda denetimler devam etmektedir. Tüketicilerimizin güvenli gıdaya ulaşmaları için kanun ve yönetmeliklerin verdiği yetki çerçevesinde denetimlerimiz aralıksız olarak sürmektedir. Tüketicilerimizin içi rahat olsun. Tüketicilerimiz gıda işletmelerinde gördükleri olumsuzlukları 174 Alo Gıda hattını arayarak bize bildirebilirler. Herkese hayırlı ramazanlar ve şimdiden iyi bayramlar diliyorum' diye konuştu. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa