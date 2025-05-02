Simav'da Deprem Korkusu: Köylüler Evlerine Girmekten Korkuyor

Simav'da deprem korkusu sürüyor

Köylüler evlerine girmekten korkuyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yemişli köyünde, 25 Nisan 2025'ten bu yana devam eden artçı sarsıntılar köylüleri tedirgin ediyor.

Bugün saat 15.51'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası bir evde çatlaklar oluşurken, köylüler evlerine girmekten çekinir hale geldi.

Yaklaşık bir haftadır süren sarsıntılar nedeniyle bazı Yemişli köylüleri, ahşap malzemelerden, çadır bezlerinden ya da traktör römorklarının üzerini kapatarak kendilerine geçici barınaklar kurdu. Köylüler, can güvenliklerinden endişe ettiklerini ifade ediyor.