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Silopi'de Park Halindeki Otobüs ve Tırda Yangın Çıktı

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde park halindeki bir yolcu otobüsünde çıkan yangın, yanındaki tıra sıçrayarak büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı, can kaybı yaşanmadı ancak maddi hasar oluştu.

Silopi'de park halindeki otobüs ve tır alev alev yandı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde park halindeki bir yolcu otobüsünde çıkan yangın, yanındaki tıra sıçrayarak büyük paniğe yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, park halindeki yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler, otobüsün yanında bulunan tıra sıçrayarak yangının daha da büyümesine sebep oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Silopi'de Park Halindeki Otobüs ve Tırda Yangın Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UÇAR - 3.Sayfa
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