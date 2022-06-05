Silahlı saldırıda hayatını kaybeden tribün lideri defnedildi - Haberler

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Silahlı saldırıda hayatını kaybeden tribün lideri defnedildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Silahlı saldırıda hayatını kaybeden tribün lideri defnedildi

İzmir'de içinde bulunduğu araç uzun namlulu silahlarla taranan ve saldırı sonucu hayatını kaybeden Karşıyaka tribün liderlerinden 'Dobo Metin' lakaplı Metin Arslan, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'de içinde bulunduğu araç uzun namlulu silahlarla taranan ve saldırı sonucu hayatını kaybeden Karşıyaka tribün liderlerinden 'Dobo Metin' lakaplı Metin Arslan, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Konak ilçesinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarında Karşıyaka tribün liderlerinden 'Dobo Metin' lakaplı Metin Arslan (49) ve Mehmet Ali Oğuz'un (51) içinde bulunduğu otomobil, başka bir otomobildeki şüpheliler tarafından uzun namlulu silahlarla tarandı. Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan 'Dobo Metin' lakaplı Metin Arslan hayatını kaybetti.

Metin Arslan'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Arslan'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere, Karabağlar ilçesinde bulunan Abdullah Gül Özkan Camisi'ne getirildi. Burada kılınan ikindi namazının ardından Arslan için cenaze namazı kılındı. Arslan'ın yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken, tabutun üzerine Karşıyaka atkıları konuldu.

Kılınan cenaze namazı sonrası Arslan'ın cenazesi Yeni Tırazlı Mezarlığına defnedildi.

Şüpheliler tespit edildi

Öte yandan, kanlı olaya ilişkin şüphelilerin tespit edildiği öğrenildi. Cinayetin gerçekleştirildiği araçta bulunan 2 şüphelinin kimliklerinin belirlendiği ve yakalama çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken, olayın nedeni ise halen gizemini koruyor. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Metin Arslan Karşıyaka Tragger İzmir 3. Sayfa Haberler

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