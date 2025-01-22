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Silahlı adamların insan vücudu parçalarıyla poz vermeleri ülkeyi ayağa kaldırdı

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Papua Yeni Gine'de korkunç bir olay yaşandı. Silahlı bir grup adamın insan vücudu parçalarıyla çektikleri fotoğraflar ve videolar ülkenin gündemine oturdu. Polis Bakanı Peter Tsiamalili, olayın aslında bir aile kavgası olduğunu açıkladı. Saki Köyü'nde bir ay önce yaşanan olay, sosyal medyada yayılınca dünya basınının dikkatini çekti.

Papua Yeni Gine'de korkunç bir olay yaşandı. Bir grup silahlı adamın insan vücudu parçalarıyla çektikleri fotoğraf ve videolar ülkeyi ayağa kaldırdı.

Ülkenin önde gelen gazetesi Post Courier'in manşetine taşıdığı görüntülerde, ellerinde pala ve ok-yay taşıyan bir grup adam, kestikleri insan vücudu parçalarıyla poz veriyor. Görüntülerde adamların "Bu bizim etimiz, pişirip yiyeceğiz" dedikleri duyuluyor.

Polis Bakanı Peter Tsiamalili olayın aslında bir aile kavgası olduğunu açıkladı. İki kardeş arasında başlayan tartışma büyüyünce köylüler taraf tutmuş ve büyük kardeş, küçük kardeşi tarafından öldürülmüş.

Bakan yaptığı açıklamada, "Bu vahşet bizi tanımlamaz. Bir grup gencin bu korkunç eylemleri toplumumuzun değerlerine aykırıdır ve kabul edilemez" dedi.

Saki Köyü'nde bir ay önce yaşanan olay, sosyal medyada yayılınca dünya basınının da dikkatini çekti. Ancak bölgenin milletvekili Casmiro Aia, olayın yamyamlıkla ilgisi olmadığını ve abartıldığını savundu.

11 milyon nüfuslu Papua Yeni Gine'de yamyamlık çoktan tarihe karışmış durumda. Manila Times gazetesi, geçmişte sadece ücra bölgelerdeki birkaç kabilede bu uygulamanın görüldüğünü yazdı.

Geçen yıl eski ABD Başkanı Biden'ın "İkinci Dünya Savaşı'nda düşen amcamı yamyamlar yemiş olabilir" sözleri, ülkede tepkiyle karşılanmış ve Başbakan Marape tarafından sert bir dille eleştirilmişti.

Silahlı adamların insan vücudu parçalarıyla poz vermeleri ülkeyi ayağa kaldırdı

Silahlı adamların insan vücudu parçalarıyla poz vermeleri ülkeyi ayağa kaldırdı

Silahlı adamların insan vücudu parçalarıyla poz vermeleri ülkeyi ayağa kaldırdı

Silahlı adamların insan vücudu parçalarıyla poz vermeleri ülkeyi ayağa kaldırdı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıErman Güneş:

evrimini daha tamamlayamamislar hayvanlar

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

bana çok şaşırtıcı gelmedi. bizde de şapka takmadığı için 52 insanı idam ettiler. yamyam her yerde var yani.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Bide kahramanlık yapmış gibi poz vermişler

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
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