Silahla oynayan iki kardeşten biri tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybetti

ORDU - Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde, evde yalnızken silahla oynayan iki kardeşten biri tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Köklük Mahallesi Fatih Mevkii'nde meydana gelen olayda T.A isimli çocuk, oynadığı silahın ateş alması sonucu kardeşi Emirhan A'yı yaraladı. Kafasından vurulan küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Silahla oynayan T.A'nın 17, hayatını kaybeden Emirhan'nın ise 15 yaşında olduğu ve olayın kaza ile meydana geldiği öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde, çocukların yataktan yeni kalktığı vakitte yaşandı. Annesi ve aile büyükleri yan odadayken duyulan silah sesi mahalleyi ayağa kaldırdı. Çocukların odasına giren aile büyükleri acı manzara ile karşılaştı.

Baba Orhan Akbaş, Acı Haberi Gurbette Aldı

Akbaş ailesinin babası Orhan Akbaş, acı olayı İstanbul'da çalıştığı iş yerinde öğrendi. Olay, yaralanma olarak söylendi ve baba Akbaş, İstanbul'dan Çaybaşı'na hareket etti.

Konuya ilişkin tahkikat başlatılırken güvenlik güçleri ve savcılığın soruşturması devam ediyor. Küçük çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Ordu'ya götürüldü. Cenaze merasiminin yarın Çaybaşı Köklük Mahallesi'ndeki aile kabristanlığından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.