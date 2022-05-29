Silahından çıkan kurşunla 1'i bebek 2 kişi yaralanmıştı, tutuklandı - Haberler

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Silahından çıkan kurşunla 1'i bebek 2 kişi yaralanmıştı, tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Silahından çıkan kurşunla 1'i bebek 2 kişi yaralanmıştı, tutuklandı Kavgada yaralanan 2 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde düzenlenen festivalin kapanış konserinde çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Silahından çıkan kurşunla 1'i bebek 2 kişi yaralanmıştı, tutuklandı

Kavgada yaralanan 2 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi

SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde düzenlenen festivalin kapanış konserinde çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Kavgada yaralanan 2 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, Kaynarca ilçesinde düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali'nin kapanış konserinde meydana geldi. 26 Mayıs'ta başlayan festivalin bugün kapanış konseri gerçekleştirildi. Sanatçı Cengiz Kurtoğlu sahnede olduğu esnada M.T. ile E.Ö. ve İ.K. arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışmada E.Ö., yanında getirdiği tabanca ile M.T.'yi yaraladı. M.T. kanlar içinde yere yığılırken, bacağından seken kurşun 3 yaşındaki E.F.'yi yaraladı. Coşkulu kalabalık, silah sesi ile birlikte konser alanından kaçışmaya başladı. Kanlar içerisinde kalan yaralıya ilk müdahale bölgedeki sağlık ekiplerince yapıldı. Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olayda kullanılan silahla birlikte E.Ö. ve İ.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İ.K. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, E.Ö. adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Meydana gelen silahlı kavgada yaralanan 2 kişinin ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Murat Hazer - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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