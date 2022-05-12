Siirt'te kedi, köpek ve gelincikler kayıt altına alınacak - Haberler

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Siirt'te kedi, köpek ve gelincikler kayıt altına alınacak

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te kedi, köpek ve gelincikler kayıt altına alınacak

SİİRT (İHA) – Siirt'te kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) arasında protokol imzalandı.

SİİRT (İHA) – Siirt'te kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) arasında protokol imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) arasında kedi, köpek ve gelinciklerin hareketlerinin takibi ve başta kuduz hastalığı olmak üzere hayvan hastalıkları ile daha etkin mücadele etmek amacıyla bu hayvanların kimliklendirilerek, elektronik ortamda kayıt altına alınması amacıyla protokol imzalandı. İmzalanan protokol çerçevesinde sahipli köpeklerin geçen yıldan itibaren, sahipli kedi ve gelinciklerin ise bu yıldan itibaren bireysel olarak kimliklendirilerek kayıt altına alınması zorunlu oldu. Her yaştan kedi, köpek ve gelinciklerin (tehlikeli ırklar hariç) kimliklendirme çalışmaları 31 Aralık 2022 tarihine kadar Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaya devam edeceği duyuruldu. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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