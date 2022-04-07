Siirt'te kaybolan 17 yaşındaki genç bulundu - Haberler

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Siirt'te kaybolan 17 yaşındaki genç bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te kaybolan 17 yaşındaki genç bulundu

Siirt'in Şirvan ilçesinde kaybolan 17 yaşındaki genç, ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu köyden 2 kilometre uzakta bulundu.

Siirt'in Şirvan ilçesinde kaybolan 17 yaşındaki genç, ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu köyden 2 kilometre uzakta bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şirvan ilçesi Yayladağ köyünde yaşayan 17 yaşındaki genç, kırsalda yolunu kaybetti. Çocuklarından uzun bir süre haber alamayan aile, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. UMKE, AFAD ve güvenlik güçleri genci bulmak için arama çalışması başlattı. Ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde kayıp genç köyden yaklaşık 2 kilometre uzakta bulundu. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT

Siirt'te kaybolan 17 yaşındaki genç bulundu

Siirt'te kaybolan 17 yaşındaki genç bulundu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yayladağ, Şirvan, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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