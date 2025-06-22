Siirt'te Kayalıktan Düşen Çocuk Yaralandı

Siirt'in Pervari ilçesinde hayvan otlatırken kayalıktan düşen çocuk yaralandı.

Olay, Pervari ilçesi Çobanören köyü mevkisinde meydana geldi. Kırsal alanda hayvan otlatan 13 yaşındaki M.A, dengesini kaybederek kayalıktan düştü. İhbar üzerine olay yerine UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, ambulansla Pervari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. M.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT