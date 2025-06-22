Siirt'te Kayalıktan Düşen Çocuk Yaralandı

Siirt'te Kayalıktan Düşen Çocuk Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Pervari ilçesinde hayvan otlatırken kayalıktan düşen 13 yaşındaki M.A yaralandı. Olay yerine UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çocuk, Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde hayvan otlatırken kayalıktan düşen çocuk yaralandı.

Olay, Pervari ilçesi Çobanören köyü mevkisinde meydana geldi. Kırsal alanda hayvan otlatan 13 yaşındaki M.A, dengesini kaybederek kayalıktan düştü. İhbar üzerine olay yerine UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, ambulansla Pervari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. M.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Talimat bakanlıktan! Dev market zincirinin çamaşır suyu toplatılıyor

Dev market zincirinde satılan ürün toplatılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran dronu İsrail'i vurdu

Savaşın başından bu yana bir ilk! Demir Kubbe'yi aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya 'Netanyahu'ya kanmayın' uyarısı

Savaş sürerken Erdoğan'dan dünyaya "Netanyahu" uyarısı
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor

Savaşta zor günler yaşayan İsrail'den itiraf gibi sözler
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
Galatasaray yıldız futbolcuya 4 yıllık imzayı attırdı: Resmi açıklama için tarih verildi

Galatasaray yıldız futbolcuya 4 yıllık imzayı attırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.