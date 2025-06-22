Siirt'te Kayalıktan Düşen Çocuk Yaralandı
Siirt'in Pervari ilçesinde hayvan otlatırken kayalıktan düşen 13 yaşındaki M.A yaralandı. Olay yerine UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çocuk, Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Siirt'in Pervari ilçesinde hayvan otlatırken kayalıktan düşen çocuk yaralandı.
Olay, Pervari ilçesi Çobanören köyü mevkisinde meydana geldi. Kırsal alanda hayvan otlatan 13 yaşındaki M.A, dengesini kaybederek kayalıktan düştü. İhbar üzerine olay yerine UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, ambulansla Pervari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. M.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa