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Siirt'te iki araçta 5 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı

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Siirt'te iki araçta 5 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Siirt'te iki araçta 5 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı
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Siirt'te iki araçta yapılan aramada 5 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Siirt'te düzenlenen operasyonda 5 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.

Siirt Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımının ve satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında takibe alınarak durdurulan iki araçta arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda 5 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili M.A., A.K., H.Y., S.T., M.E. ve Y.O. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Yetkililer, geleceği ve gençleri hedef alan uyuşturucu tacirleri ile organize suç örgütlerine karşı mücadelenin azim, kararlılık ve inançla kesintisiz şekilde devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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