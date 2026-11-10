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Siirt'te gizli bölmede 46 kilo 800 gram metamfetamin bulundu, 2 kişi gözaltına alındı

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Siirt'te gizli bölmede 46 kilo 800 gram metamfetamin bulundu, 2 kişi gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Siirt'te gizli bölmede 46 kilo 800 gram metamfetamin bulundu, 2 kişi gözaltına alındı
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Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında durdurduğu aracın tabanındaki gizli bölmede 46 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Siirt'te bir aracın tabanına zulalanmış 46 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekiplerce yapılan detaylı aramada, otomobilin taban kısmında gizli bir bölme tespit edildi. Hassas ve titiz çalışmalar sonucunda bölmeye zulalanmış 46 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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