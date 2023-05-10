Siirt'te bir gencin parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Siirt kent merkezinde ikamet eden 23 yaşındaki Mehmet Nuri Yıldız, evde bulduğu yüzüğü parmağına taktı. Yıldız, parmağına küçük gelen yüzüğü bir daha çıkaramayınca yardım talebinde bulundu.

Siirt kent merkezinde yaşayan 23 yaşındaki Mehmet Nuri Yıldız, evde bulduğu yüzüğü parmağına takınca bir daha çıkartamadı. Yıldız, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yıldız'ı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hastane görevlilerinin de yüzüğü çıkaramaması üzerine, itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Yüzük, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu çıkarıldı.

Parmağı şişen genç, tedavi altına alındı. - SİİRT