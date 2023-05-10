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Siirt'te bir gencin parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Siirt'te bir gencin parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince çıkarıldı

3. Sayfa Haberleri

Siirt kent merkezinde ikamet eden 23 yaşındaki Mehmet Nuri Yıldız, evde bulduğu yüzüğü parmağına taktı.

Siirt kent merkezinde ikamet eden 23 yaşındaki Mehmet Nuri Yıldız, evde bulduğu yüzüğü parmağına taktı. Yıldız, parmağına küçük gelen yüzüğü bir daha çıkaramayınca yardım talebinde bulundu.

Siirt kent merkezinde yaşayan 23 yaşındaki Mehmet Nuri Yıldız, evde bulduğu yüzüğü parmağına takınca bir daha çıkartamadı. Yıldız, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yıldız'ı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hastane görevlilerinin de yüzüğü çıkaramaması üzerine, itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Yüzük, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu çıkarıldı.

Parmağı şişen genç, tedavi altına alındı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nuri Yıldız İtfaiye Siirt 3. Sayfa Haberler

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