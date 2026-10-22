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Siirt Şirvan'da 28 yaşındaki Hamza Talo silahla vurulmuş halde ölü bulundu

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Siirt Şirvan'da 28 yaşındaki Hamza Talo silahla vurulmuş halde ölü bulundu
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Siirt'in Şirvan ilçesinde hayvanlarına bakmak için evden ayrılan 28 yaşındaki Hamza Talo, gece süren arama çalışmalarının ardından ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Talo'nun otopsi için morga kaldırılacağı, tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

Siirt'in Şirvan ilçesinde dün sabah hayvanlarına bakmak için evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 28 yaşındaki Hamza Talo, ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü arama çalışmaları sonucunda arazide silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Siirt'in Şirvan ilçe merkezinde ikamet eden ve hayvancılıkla uğraşan Hamza Talo (28), dün sabah saat 09.00 sıralarında merada bulunan hayvanlarına bakmak üzere evinden ayrıldı. Akşam saatlerine kadar eve dönmeyen Talo'dan haber alamayan yakınlarının saat 22.51'de 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunması üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD'dan 1 müdahale aracı ve 4 dron ekibi, emniyetten 8 personel, UMKE'den 1 araç ve 3 personel, Şirvan ilçe itfaiyesinden 10 personel ile İl Jandarma Komutanlığı'ndan arama köpek ekibi sevk edildi. Ekiplere kayıp vatandaşın yakınları ile gönüllü güvenlik korucularından oluşan yaklaşık 40 kişilik grup da destek verdi.

İlçe merkezine 8 kilometre mesafede bulundu

Gece boyunca zorlu arazi şartlarında termal dronlar ve arama köpekleriyle sürdürülen çalışmalar neticesinde acı haber sabah saatlerinde geldi. Ekipler, saat 07.15 sıralarında Şirvan ilçe merkezinin güneyinde ve yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki arazide Talo'nun cansız bedenine ulaştı. Polis ekiplerince yapılan ilk incelemelerde Talo'nun ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Talo'nun cansız bedeninin otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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