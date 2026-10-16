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Siirt Pervari'de menfez çukuruna düşen otomobilde 2 kişi yaralandı.

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Siirt'in Pervari ilçesinde menfez çalışması yapılan çukura düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, aynı noktada 13 Ekim'de de benzer bir kaza yaşandığı ve güvenlik önlemi bulunmadığı iddia edildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde çalışma yapılan menfez çukuruna düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Pervari ilçesine bağlı Gölköy ile Kubik köyleri arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, menfez çalışması yürütülen alanda seyir halinde olan 56 AAZ 857 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu açılan çukura düştü. Otomobil çukur içerisinde dik vaziyette kalırken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve kolluk ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, aynı noktada 13 Ekim'de de benzer bir kazanın yaşandığı ve çukura düşen araçtaki anne ile oğlunun yaralandığı öğrenildi. Vatandaşlar bölgede yeterli güvenlik önlemi ve uyarı levhası bulunmadığını iddia ederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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