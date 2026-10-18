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Siirt Kurtalan'da iki araç çarpıştı, kazada yaralanan olmadı

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Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Yenidoğan Çarşısı'nda iki aracın çarpıştığı trafik kazasında yaralanan veya ölen olmadı, araçlarda maddi hasar oluştu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar çekiciyle kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kurtalan ilçesinde bulunan Yenidoğan Çarşısı'nda meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen iki araç, caddede seyir halindeyken çarpıştı. Kazada herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kaza yerindeki incelemelerinin ardından araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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