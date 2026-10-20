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Siirt Kurtalan'da evin bahçesine düşen ve ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı

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Siirt Kurtalan'da evin bahçesine düşen ve ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil evin bahçesine düştü ve ters döndü. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde evin bahçesine düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçede 28 RF 783 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evine bahçesine düştü. Ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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