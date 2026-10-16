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Siirt Kurtalan'da dışarıda yemek sonrası rahatsızlanan 25 kişi hastaneye kaldırıldı

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Siirt Kurtalan'da dışarıda yemek sonrası rahatsızlanan 25 kişi hastaneye kaldırıldı
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Siirt Kurtalan Kayabağlar'da dışarıdan yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 25 kişi Kurtalan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Aralarında 12 öğrencinin de bulunduğu grubun sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde dışarıdan yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 25 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kayabağlar beldesinde okulla bağlantısı olmayan dışarıdaki bir mekandan gıda tükettiği öğrenilen gruptaki vatandaşlarda kısa süre sonra bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri baş gösterdi. Rahatsızlanan 12'si öğrenci, veli ve diğer vatandaşlardan oluşan toplam 25 kişi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Rahatsızlanan vatandaşlar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede müşahede altına alınan vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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