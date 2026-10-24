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Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Kurtalan-Siirt çevre yolu üzerindeki Sümer Mezarlığı mevkisinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan-Siirt çevre yolu üzeri Sümer Mezarlığı mevkisinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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