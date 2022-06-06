Seyir halindeki araç alev aldı - Haberler

Seyir halindeki araç alev aldı Seyir halindeki araç alev aldı Van-Erciş karayolu güzergahında seyir halindeki araç, belirlenemeyen bir nedenle yanarak kül oldu. Seyir halindeki araç alev aldı VAN - Van-Erciş karayolu güzergahında seyir halindeki araç, belirlenemeyen bir nedenle yanarak kül oldu. Van-Erciş karayolunun 50'inci kilometresinde Van istikametine doğru seyir halindeki Feyat Beyaz isimli sürücünün kontrolündeki 27 ABY 297 plakalı Citroen Nemo markalı kapalı kasa kamyonet, saat 16.35 sıralarında bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta büyük hasar oluştu. İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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