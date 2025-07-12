Seyhan Nehri'nde Kaybolan Uzman Çavuşun Cansız Bedenine Ulaşıldı

Seyhan Nehri'nde Kaybolan Uzman Çavuşun Cansız Bedenine Ulaşıldı
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Seyhan Nehri'ne giren ve kaybolan 23 yaşındaki Uzman Çavuş Musa Çal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, yaklaşık 3 saat süren arama çalışmasının ardından Çal'ı buldu. Cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde girdiği Seyhan Nehri'nde kaybolan uzman çavuşun cansız bedenine ulaşıldı.

Hatay'a tayini çıkan Uzman Çavuş Musa Çal (23), izin için geldiği Adana'nın İmamoğlu ilçesi Otluk mevkiinde Seyhan Nehri'ne girdi. Bir süre sonra Çal, suyun içinde gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehir ve etrafında arama çalışması başlattı. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarının ardından Çal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Seyhan Nehri'nden çıkartılan Çal'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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