Semih Tufan Gülaltay'ın Maltepe'deki ofisine silahlı saldırı - Haberler

Ulusal Birlik Partisi eski Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay'ın Maltepe'deki ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Ofiste bulunan Gülaltay'ın koruması silahlı saldırgana ateş açarak karşılık verdi. Çıkan çatışmada silahlı saldırgan olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ergenekon davalarında da adı geçen Ulusal Birlik Partisi eski Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay'ın Aydınevler Mahallesinde bulunan ofisine ve park halinde bulunan otomobiline gece saatlerinde silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Gülaltay'ın korumasının ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada Gülaltay'ın ofisine saldırıda bulunan bir silahlı saldırgan olay yerinde hayatını kaybetti. İddiaya göre saldırı esnasında dışarıda gözcülük yapan bir diğer şahıs ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı saldırganın üzerinden çıkan kimlikten adının Furkan T. olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri silahlı saldırı olayını gerçekleştiren kişi ya da kişiler ile ilgili inceleme başlattı.

"Önce dışarıda bulunan aracıma 15- 20 el ateş ediyor. Ardından ateş ederek kapıyı kırıp içeri giriyorlar"

Ulusal Birlik Partisi eski Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay, "Olay gece saat 3 sıralarında oldu. Daha önceden siyah bir minibüsle burada keşif yapan bir grup ile alakalı olduğu polis tarafından düşünülüyor. Silahlı şahıslar geliyor, önce dışarıda bulunan aracıma 15- 20 el ateş ediyor. Ardından ateş ederek kapıyı kırıp içeri giriyorlar. Üst katta yatan şoförüm silahlı saldırgana karşılık verince çatışma çıkıyor. Çıkan çatışmada 7 kurşun ile silahlı saldırgan öldü. 2 kişi olduğu tahmin edilen saldırganlardan diğeri kaçıyor. Bize de olaydan sonra bilgi geldi.

Benim kimseyle şahsi bir husumetlim yok. Fethullah Gülen ile ilgili ilk kitap yazan kişilerden biriyim. 1 ay evvel, yani 5 Mayıs günü bizimle ilgili bir suikast planı olduğu, benle beraber 2 sol siyasetçinin de işin içinde olduğu bir kaos planı olduğu ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğünden İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gelen bir istihbarat ile FETÖ'cülerin tetikçi bulmak için Sakarya'da görüşmeler yaptığı, susturuculu silah ve para temin ederek gruplar oluşturdukları duyumu da gelmişti.

Bize gelen duyumlar ve emniyete gelen istihbarat ile FETÖ'nün ben ve 2 sol siyasetçiye suikast hazırladığı öğrenildi. Konu yargıya intikal etti. Konuyla ilgili Anayasal Suçlar Savcılığı soruşturma başlattı. Başka bir suikastçı ekibinin olduğu yada olabileceğini düşünerek emniyet soruşturmayı genişletiyor" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa